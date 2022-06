Olimpia Milano, che colpo: Tonut firma un biennale

MILANO - L'A|X Armani Exchange Milano ha raggiunto un accordo di due anni con Stefano Tonut. L'ex guardia della Reyer Venezia, nato a Cantù il 7 novembre 1993, 1.94 di statura, è un nuovo giocatore dei campioni d'Italia in carica. Un innesto importante per coach Ettore Messina che potrà contare su un giocatore dalle ottime qualità, tanto nella conclusione dall'arco quanto nel gioco dentro l'area. Lo stesso Tonut, intervistato dai canali ufficiali del club biancorosso, esprime tutta la sua soddisfazione per il grande salto nell'olimpo del basket: "Sono molto felice ed emozionato di esaudire il sogno di giocare in un grandissimo club, a livello sia italiano che europeo, come l'Olimpia", dichiara Tonut che ringrazia la società per l'opportunità concessa: "A Milano troverò tante persone che conosco bene, dai giocatori allo staff, e altre che non vedo l'ora di conoscere per poterci lavorare insieme. Infine, voglio ringraziare la proprietà del club, Coach Messina e Christos Stavropoulos per l'opportunità che mi è stata concessa". Tonut nasce cestisticamente a Trieste nell'Azzurra. In seguito, trascorre una stagione a Monfalcone per poi trasferirsi alla Pallacanestro Trieste, squadra in cui milita fino al 2015. Poi l'indimenticabile esperienza a Venezia: sette stagioni in maglia Reyer durante le quali vince due scudetti (2017 contro Trento e 2019 contro Sassari), la Coppa Italia del 2020, la Fiba Europe Cup nel 2017 e il titolo di Mvp della Lba nel 2021. Stefano Tonut è figlio di Alberto, storico giocatore della Nazionale campione d'Europa a Nantes nel 1983. In Serie A, ha giocato a Trieste (due promozioni in A1 nel 1980 e 1982, Livorno (promozione in massima serie con la Libertas nel 1986) e Cantù.