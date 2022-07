Ufficiale: Tortona piazza il colpo Harper

TORTONA - Colpo di mercato per la Bertram Tortona: la società bianconera annuncia l'ingaggio della guardia Usa Demonte Harper. Lo rende noto il club piemontese con una nota uffciale: "Il club ha raggiunto un accordo con il giocatore classe 1989, che indosserà la canotta della Bertram Derthona nella prossima stagione". Un colpo importante per il club bianconero come dichiarato da coach Marco Ramondino che spiega quanto Harper possa incidere nella doppia fase di gioco e nel suo scacchiere tattico: "Demonte è un giocatore di grande esperienza e versatilità che ha giocato in contesti e posizioni diversi. Siamo convinti che possa avere impatto su entrambi i lati del campo portando la sua attitudine anche in difesa". Tortona accoglie così un ottimo giocatore che ha già calcato i parquet italiani nella seconda parte della stagione 2018/19 quando, con la canotta della Scandone Avellino, ha raggiunto i quarti di finale dei playoff scudetto.