Tortona, colpaccio sotto canestro: Radosevic è ufficiale

TORTONA - La Bertram Tortona annuncia un colpo da novanta, un acquisto che può cambiare le sorti di un'intera stagione per la compagine di coach Marco Ramondino: Leon Radosevic è il nuovo centro bianconero. Il giocatore croato classe 1990 arriva in Piemonte dopo una carriera di altissimo livello, disputata nei massimi palcoscenici della palla a spicchi continentale tra Eurolega ed Eurocup. Lo stesso club bianconero ripercorre la fantastica carriera del centro croato (ha giocato all'Olimpia Milano nella stagione 2011/12 e nella seconda parte dell'annata 2012/13) con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali: "Nato a Sisak il 26 febbraio 1990, Radosevic completa la trafila del settore giovanile con la canotta del Cibona Zagabria, formazione con cui fa il proprio debutto in prima squadra nel 2009. Vince il titolo croato nel 2010 e l'anno seguente, alla sua seconda annata in Eurolega, fa registrare 12.9 punti e 6.3 rimbalzi di media nella competizione. Le sue prestazioni gli valgono la chiamata dell'Olimpia Milano, con cui scende in campo nel 2011/12. L'anno seguente, viene ceduto in prestito al Lietuvos Rytas prima di fare ritorno a Milano a gennaio 2013. Concluso il biennio in Italia, Leon si trasferisce in Germania, all'Alba Berlino, squadra con cui scende in campo nelle due stagioni seguenti sia in campionato, che in EuroCup (nel 2013/14) e in EuroLega (nel 2014/15). Nel 2014/15 vince la Supercoppa di Germania. Comincia il 2015/16 in Turchia, al Besiktas, prima di firmare, a novembre, con Bamberg, in Germania. Rimane al Brose per tre stagioni consecutive, ottenendo anche la cittadinanza tedesca nel 2017 e contribuendo alla vittoria del titolo nazionale nel 2016 e nel 2017. Conclusa questa esperienza, Radosevic si trasferisce al Bayern Monaco, formazione con cui disputa il campionato e l'EuroLega negli ultimi quattro anni, conquistando due Scudetti e due Coppe di Germania. Con la maglia della Nazionale croata ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei Under 18 nel 2008 e ai Mondiali Under 19 nel 2009".