Ufficiale, Robert Johnson sbarca a Napoli

NAPOLI - Robert Johnson è ufficialemente un giocatore della Gevi Napoli. Johnson aveva ben impressionato ad inizio della scorsa stagione con i colori di Cantù in Serie A2 mostrando grandi doti realizzative (19.2 punti) e un talento nettamente fuori categoria, adesso Napoli gli offre la possibilità di confrontarsi al piano superiore. Coach Maurizio Buscaglia ha accolto così il nuovo arrivato: "Un giocatore con enormi qualità, che ha dimostrato anche in Italia, ed è bellissimo che possa ritornare, e lo si possa rivedere, in un campionato superiore a quello disputato, proprio per ritagliarsi il suo spazio. Ha grandi motivazioni, ha qualità di scorer e di giocatore che può creare per sé stesso e per i suoi compagni. È un perfetto incastro per i nostri giocatori del perimetro completando molto bene il reparto".