Varese, che colpo: ufficiale la firma di Johnson

VARESE - La Pallacanestro Varese rende noto "di aver trovato un accordo con Jaron Johnson, giocatore statunitense classe ’92 che il prossimo anno vestirà la canotta della Openjobmetis. Johnson è un giocatore completo ed affidabile sia in attacco, dove è capace di trovare canestro in diversi modi, sia in difesa, dove si rende utile grazie alla sua altezza ed al suo dinamismo. Per lui si tratta della prima esperienza italiana; lo scorso anno era in Russia dove ha giocato per Saratov ed UNICS Kazan", scrive il club lombardo sui propri canali ufficiali. Dopo gli anni al college, la Lousiana Tech University, la carriera di Johnson inizia in "G-League con la maglia dei Rio Grande Valley Vipers dove si mette in luce tanto da attirare su di sé le attenzioni delle franchigie NBA. All’inizio della stagione 2015-2016, infatti, firma per i Washington Wizards (con i quali non scenderà mai in campo) prima di tornare ai Vipers, formazione con la quale rimane fino al 2017; qui viene allenato da coach Matt Brase rendendosi protagonista di due ottime annate chiuse ad altissime percentuali. Il 2017-2018 lo inizia in Israele (Ironi Nes Ziona) salvo poi trasferirsi in Francia dove rimane fino al termine della stagione 2020-2021 vestendo le canotte, nell’ordine, di Paris-Levallois, Élan Chalon e JDA Dijon. Nel 2021-2022 si trasferisce in Russia dove inizialmente gioca per Saratov (14.2 punti, 3.3 rimbalzi e 3 assist in VTB League) ma poi, nel marzo 2022, sposa la causa dell’UNICS Kazan, squadra con la quale termina la stagione".