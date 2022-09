Pallacanestro Trieste: Tac ok per Bartley, accertamenti per Pacher

Per la Pallacanestro Trieste arrivano buone notizie dall'infermeria per quanto riguarda Frank Bartley, la cui Tac alla testa ha dato esito negativo. Bartley sarà rivalutato dai medici nella giornata di lunedì 26 settembre e se non ci saranno controindicazioni riprenderà a lavorare con la squadra da martedì 27. Inoltre, il club ha reso noto che anche AJ Pacher sarà sottoposto ad accertamenti strumentali alla spalla sinistra, dolorante dopo un forte contatto di gioco subìto sabato 24 nella sfida con Treviso al 'Palacornaro'.