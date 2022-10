Olimpia Milano corsara a Scafati: Ginova ko 75-66

SCAFATI - Secondo successo consecutivo in Lba per l'Olimpia Milano. I campioni d'Italia in carica espugnano il 'PalaMangano' di Scafati con il punteggio di 75-66. I padroni di casa partono forte con un parziale di 13-2 ma subiscono la rimonta Olimpia che chiude in vantaggio il primo quarto (33-25) e lo gestisce per tutta la partita, fino a toccare il +20. Scafati reagisce e dimezza lo svantaggio fino al -9 che chiude la contesa. I ragazzi di Messina, trascinati da Davies (16 punti) e Melli (13) danno continuità al successo esterno maturato in Eurolega e raggiungono quota 4 punti. Per la Ginova Scafati i top scorer del match sono Lamb e Henry, autori rispettivamente di 16 e 15 punti.