Olimpia Milano, il comunicato sulle condizioni di Shields

Brutte notizie per la Pallacanestro Olimpia Milano dopo il successo in Eurolega contro il Bayern Monaco. Nel corso del match vinto in casa dei tedeschi dalla squadra di Ettore Messina per 83-81, Savon Shields è uscito per infortunio nel primo quarto. Il club lombardo ha chiarito la situazione tramite un comunicato ufficiale riguardante le condizioni attuali dell'ala piccola classe 1994: "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, nel corso del primo quarto della gara di Monaco, Shavon Shields ha riportato una lesione tendinea al piede sinistro. Le condizioni di Shields verranno rivalutate in 6-8 settimane".