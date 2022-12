Sassari archivia Napoli 86-69 con super Jones

SASSARI - L'anticipo dell'11ª giornata del campionato di Serie A vede la Dinamo Sassari portare a casa il 2° successo consecutivo battendo senza problemi la Gevi Napoli 86-69 . Protagonista assoluto del match Jamal Jones da 28 punti con 10/18 dal campo e 10 rimbalzi per 37 di valutazione. Partita mai messa in discussione da parte dei padroni di casa che hanno subito scavato il solco chiudendo al riposo lungo sul 43-28 grazie ad un 2° periodo da 21-10. Napoli non riesce a sbloccarsi e i ragazzi di Bucchi arrivano anche a toccare il +19 sull'86-67 nella ripresa dopo un canestro di Bendzius (18 punti) a 51" dalla sirena finale. Grazie a questo successo Sassari sale a quota 10 punti e torna in lotta per un posto per le Final Eight di Coppa Italia.