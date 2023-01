Serie A, Napoli piazza il colpo: battuta Milano al supplementare!

NAPOLI - La 14ª giornata di campionato si chiude con l' Olimpia Milano che perde 87-81 dopo un tempo supplementare sul campo Gevi Napoli alla prima di Cesare Pancotto sulla panchina dei partenopei. Milano ribalta la partita nel 2° tempo e riesce a toccare anche il +10 a (68-58) ametà dell'ultima frazione, i ragazzi di Messina però non uccidono la partita e i padroni di casa rimontano. Negli ultimi minuti gli ospiti commettono troppe ingebuità come il fallo di Hall su tiro da 3 punti di Howard (22 punti) a 12", lo statunitense di Napoli fa 3/3 per il 75-75 e le squadre vanno all'overtime. L'Olimpia esce dalla partita non trovando più la via del canestro e i partenopei strappano il successo.

LBA, risultati e classifica

Cinciarini nella storia ma Reggio perde contro Sassari. Varese vola alle Final Eight.

Andrea Cinciarini chiude con 11 punti e 13 assist superando Gianmarco Pozzecco al 1° posto nella classifica all time assist della Serie A (1784) ma la Reggiana cade nettamente in casa contro la Dinamo Sassari 99-74 di un super Gerald Robinson da 25 punti e 10 assist. La Pallacanestro Varese torna al successo e lo fa vincendo a Brindisi 104-90 grazie a 28 punti di Markell Brown e si avvicina sempre più alla qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Tutto facile per Venezia che domina Verona 80-57 e Pesaro che fa lo stesso contro Treviso (101-72). Infine successo prezioso in chiave salvezza per Trieste che rimonta e batte in casa Scafati 64-59 grazie al solito Frank Bartley (16 punti).