Basket, Final Eight: Milano subito eliminata in Coppa Italia, vince Brescia

TORINO - Partono subito con un colpo a sorpresa le Final Eight di Coppa Italia con Brescia che elimina Milano in un finale thriller che la Germani porta a casa vincendo 75-72. Salutano la competizione i campioni d'Italia costretti ad arrendersi alla formazione di Magro, molto più lucida nel momento caldo della gara. Equilibrio in apertura, poi Brescia effettua un secondo quarto perfetto e all'intervallo chiude sul 45-29. Uno strappo che la banda Messina colma nel terzo quarto segnando un parziale di 11-26 in 10'. Tornate a contatto le due squadre se la giocano punto a punto: l'asse Petrucelli-Odiase ristabilisce il +4 brsciano a 15” dal termine. Napier dalla lunetta riduce ancora sul 69-71, Massinburg, dopo aver subito fallo intenzionale, dalla lunetta fa +4 ma Baron, con 3 secondi e mezzo sul cronometro, realizza una gran tripla che tiene ancora tutto aperto. Milano sceglie ancora di commettere fallo su Massinburg e l’americano chiude definitivamente i conti a cronometro fermo. L’ultima preghiera di Datome non va a bersaglio e la Germani vince strappando il pass per la semifinale.