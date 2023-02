Basket, Final Eight: Bologna e Tortona in semifinale di Coppa Italia

TORINO - Dopo la sorprendente eliminazione di Milano, Bologna non sbaglia e conquista il pass per la semifianle delle Final Eight di Coppa Italia superando Venezia. Equilibrio nei primi due quarti, poi le V Nere prendono il largo nel secondo tempo e mettono la parola fine sull'incontro contro la Reyer. Gli uomini di Spahija tengono bene nei primi 10', chiudendo avanti di dieci, riescono ad allungare ad inizio secondo quarto fino al massimo vantaggio di +8 per poi essere risucchiati dalla superiorità del quintetto di Scariolo. Shengelia, Belinelli e Hackett con la solita regia di Teodosic iniziano a macinare gioco e Bologna strappa: il +7 a fine terzo quarto e il +14 finale che valgono il passaggio del turno.