Primerent Official Luxury Rental Car Supplier di LBA

Roma, ottobre 2024 – Primerent , leader europeo nel noleggio di auto di alta gamma, ha siglato una nuova partnership con la Lega Basket Serie A (LBA) , diventando l’Official Luxury Rental Car Supplier del campionato di basket più prestigioso d’Italia. La collaborazione è stata possibile grazie al supporto di Infront Sports & Media , official advisor di LBA per le attività di sponsorship. Attraverso questa partnership, Primerent si impegna a promuovere i valori dello sport come il gioco di squadra, la determinazione e l'inclusione, nell’ambito della rispettiva strategia di responsabilità sociale d'impresa (CSR).

"Siamo entusiasti della collaborazione con Lega Basket Serie A, perché rappresenta non solo un’opportunità di crescita, ma anche una piattaforma per promuovere i valori dello sport in Italia. Il basket è per noi una disciplina che unisce e ispira, rispecchiando perfettamente la nostra visione aziendale e il nostro impegno nel supportare progetti di livello" - dichiara Nicola Contaldi – General Director di Primerent.

L'accordo, reso possibile grazie al lavoro di Infront Sports & Media, segna la presenza di Primerent nel panorama sportivo italiano, portando avanti un impegno volto a sostenere iniziative che favoriscono sia la crescita valoriale che lo sviluppo commerciale, consolidando il legame con lo sport e permettendo al marchio di rafforzare la propria visibilità e connettersi con un pubblico che condivide la passione per le prestazioni di alto livello, in linea con l'eccellenza dei servizi offerti dal brand.