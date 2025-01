Tortona: Final Eight! Con l’energia Vital

La Bertram Tortona strappa l’tavvo biglietto per la Final Eight di Coppa Italia di Torino. Per accaparrarsi il pass i piemontesi hanno dovuto tirare fuori tutto l’orgoglio possibile per avere la meglio sulla Givova Scafati , in un’autentica battaglia nel finale. La Bertram esulta, giustamente: ha inseguito a lungo i campani che hanno giocato una gara encomiabile. A 8’ dalla conclusione il Derthona era sotto di 11 punti e Scafati aveva l’inerzia dalla sua. La difesa della Bertram ha alzato il livello nell’ultima frazione così, lentamente ma inesorabilmente, ha fiaccato la Givova che ha perso lucidità. Si è arrivati agli ultimi due minuti in perfetta parità. A sparigliare le carte ci ha pensato Vital con una tripla ad altissimo coefficiente di difficoltà. Il nuovo tecnico di Scafati , Marco Ramondino nei panni dell’ex, è arrivato a un niente dall’infliggere una sconfitta dal sapore di vendetta sportiva a Tortona, che aveva guidato nella sua ascesa fino all’anno scorso per sei stagioni. La Givova ha giocato con il cuore e avrebbe meritato. Al pari di Tortona che ha sempre trovato protagonisti diversi. Per evitare il naufragio sono stati determinanti Biligha e Denegri e nel momento chiave ha ritrovato la difesa, la presenza di Weems e i canestri d’autore di Kuhse e soprattutto di Vital .

Vince Tortona, Scafati si arrende

«Vittoria sofferta di una squadra che non molla mai e che trova risorse ovunque per essere competitiva - ha sottolineato il tecnico tortonese, Walter De Raffaele -. Siamo felici perché chiudiamo il girone d’andata con un record di 9-6 e perché abbiamo conquistato il diritto a partecipare alla Final Eight. Che era nei nostri desiderata ma che non era per niente scontato vista la concorrenza». Vuoi per il match tirato, vuoi per le tante emozioni vissute, coach Marco Ramondino è stremato e parla con la voce rotta dalla commozione: «Tortona è stata brava a rimontarci. Noi abbiamo confermato di essere competitivi ma dobbiamo lavorare per evitare di accontentarci, perché le partite bisogna anche vincerle. Il ritorno a Tortona? Sono contento ed emozionato. Le sei stagioni che ho vissuto qui sono state incredibili». A fare la partita in avvio è la Bertram che fa le prove di fuga: 17-11 al 6’. La Givova le è subito addosso, la salta e la lascia sul posto grazie a Zanelli, Miaschi e Anim: 27-37 al 14’. Il Derthona si riorganizza, trova il modo di fermare l’attacco ospite e con Severini protagonista arriva al contatto prima del riposo: 46-48 al 19’. Scafati ha voglia da vendere e vola al massimo vantaggio in avvio di ultima frazione: 73-84 al 32’. Tortona tira fuori gli artigli e trascinata da Vital, Kuhse e Weems: 91-91 al 38’. A quel punto la difesa di Tortona cresce ancora e dall’altra Vital infila due triple che valgono la vittoria e la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Così Tortona sarà rappresentata dalla sezione maschile e dalla femminile.

TORTONA-SCAFATI 99-94

BERTRAM DERTHONA Kuhse 11 (3-4 1-3), Vital 22 (2-4 4-7), Strautins 14 (5-7 0-2), Severini 10 (2-4 da tre), Kamagate 8 (4-5); Zerini 2 (1-1), Gorham (0-1), Candi 3 (0-1 1-1), Denegri 3 (0-1 1-2), Baldasso 5 (1-3 0-2), Biligha 17 (7-9), Weems 4 (0-3 0-2). All. De Raffaele

GIVOVA Cinciarini 13 (3-9 1-3), Gray 21 (6-14 2-4), Anim 12 (4-4 1-4), Sorokas 5 (1-1 1-2), Jovanovic 12 (4-7 0-1); Zanelli 10 (2-2 2-4), Ulaneo, Miaschi 14 (1-3 3-5), Akin 7 (1-2). All. Ramondino

ARBITRI Rossi, Borgo, Capotorto

NOTE Parziali 24-27, 47-50,70-80; da 2 B 23-39, G 22-42; da 3 B 9-23, G 10-23; tiri liberi B 26-33, G 20-24; rimbalzi B 34 (11 of, Vital 6), G 30 (10 of, Ulaneo 6); assist B 26 (Kuhse 11), G 19 (Cinciarini 8); perse B 6, G 10 (Cinciarini 4); recuperi B 5, G 2; 5 falli Akin 38’04”. F. tecnici Vital 35’11”, De Raffaele 36’19”; A ntisportivi Denegri 36’19”