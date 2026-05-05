Polonara si ritira, il messaggio commuove: "Ci ho provato, mi mancherai palla a spicchi"

"Mi mancherai palla a spicchi”. Con questo messaggio sui propri social, Achille Polonara ha deciso di lasciare il basket giocato . Dopo la lotta con una forma di leucemia mieloide acuta diagnosticata nel giungo del 2025, curata a Bologna e poi a Valencia , Polonara è stato sottoposto a trapianto di midollo nel settembre scorso nel capoluogo emiliano. Solo qualche giorno fa, aveva fatto sapere di aver accelerato il proprio lavoro di recupero, ospite di Avellino. La voglia di tornare in campo era tanta, lo spirito quello di sempre (aveva scritto: “vediamo se mi ricordo come si fa”…). A distanza di un paio di settimane, invece, la decisione di comunicare il ritiro.

Il messaggio di Polonara

Negli ultimi mesi le condizioni di salute sono migliorate e gli hanno permesso di riprendere l’attività sportiva, ma alla fine Achi ha detto basta. E con un messaggio sui propri social, a fianco di una serie di immagini che lo ritraggono con tutte le maglie della sua lunga e vincente carriera, a partire dalla Nazionale azzurra, poi Varese, Reggio Emilia, Sassari, Vitoria, Fenerbahce, Efes, Zalgiris e Virtus Bologna, Polonara ha pubblicato una lettera aperta indirizzata ad amici e avversari: “Grazie ai coaches, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un BRAVO giocatore ma soprattutto un uomo… grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! Vorrei che questo momento non arrivasse mai. Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai palla a spicchi”.

La carriera di Polonara

Una carriera lunga e vincente quella di Polonara. Due Supercoppe italiane con la Reggiana (nel 2015) e con la Virtus Bologna (nel 2023), una Fiba Europe Cup con Sassari (nella stagione 2018-19), una Coppa del Presidente in Turchia con l'Efes (nel 2022), un titolo spagnolo con Baskonia (nella stagione 2019-2020), un titolo turco con il Fenerbahce (nel 2021-22), un titolo lituano e una coppa di Lituania con lo Zalgiris (nel 2022-23), uno scudetto con la Virtus Bologna (nella stagione 2024-25). A livello individuale, è stato insignito per due volte del premio di miglior under 22 della Serie A (nelle stagioni 2011-2012 e 2012-2013), mentre in maglia azzurra si è laureato vice-campione europeo con l’Under 20 nel 2011.