Lnd: Abete rieletto presidente all'unanimità

Giancarlo Abete è stato confermato presidente della Lega Nazionale Dilettanti: è l'esito del voto di lunedì 23 settembre a Fiumicino per eleggere la governance della Lnd per i prossimi quattro anni . Proprio come nel 2022, la volontà della base del calcio italiano si è compattata sull’ex numero 1 federale, a conferma dell’appoggio alla sua candidatura emerso durante l’iter elettorale che da fine agosto ha coinvolto i 18 Comitati Regionali, i due Comitati provinciali Autonomi, la Divisione Calcio a 5 e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile. E anche sulla riconferma degli altri vertici c'è stata convergenza dei delegati assembleari : vicepresidente vicario Christian Mossino , vicepresidenti d’area Giulio Ivaldi (Nord), Gianni Cadoni (Centro) e Saverio Mirarchi (Sud). Quanto al Collegio dei Revisori dei Conti, per la carica di componenti effettivi sono stati eletti Armando Urbano , Mariano Cesari e Gabriele Pecile , quest’ultimo risultato per preferenze espresse Presidente del Collegio stesso, mentre Carlo Ciccaglioni e Antonella Vitale risultano supplenti. A presiedere l’Assemblea Edmondo Caira , coordinatore del Centro Studi Tributari Lnd.

4 novembre: appuntamento in Figc

Già commissario straordinario dei dilettanti nei mesi prima di diventarne presidente il 21 marzo 2022, Abete ha guidato il movimento attraverso le acque tempestose del post pandemia e dell’introduzione della riforma dell’ordinamento sportivo. Si è trattato dei due momenti più critici nei 65 anni di storia della Lnd. Con la riconferma del mandato, la Lega Nazionale Dilettanti e Abete andranno avanti insieme fino al 2028: «Sono grato alle società per la fiducia - il suo commento -, rappresenterò la posizione della Lega Nazionale Dilettanti già in occasione dell’assemblea per la modifica dello statuto della Figc del 4 novembre. Come cittadini, naturalmente, saremo attenti al rispetto delle norme statuali. Come dirigenti sportivi, vogliamo peraltro rappresentare che le percentuali di rappresentanza dei professionisti e dei dilettanti in assemblea e in Consiglio federale nulla hanno a che vedere con la soluzione dei problemi del mondo del calcio. Atteso che tutti gli altri principali Paesi europei hanno percentuali di rappresentanza dei professionisti, sia in sede assembleare che in consiglio, largamente inferiori a quelle attualmente esistenti all’interno dell’ordinamento sportivo italiano. Daremo un contributo propositivo per l’approfondimento e le soluzioni di tali problematiche».

«Ragioniamo anche per valori»

Nel suo discorso di ringraziamento per la rielezione, il presidente Abete ha fatto anche il punto su presente e futuro: «Nonostante il periodo storico complesso, i numeri della Lnd rimangono importanti con 11.000 società associate e 1.116.000 tesserati tra Lega Dilettanti e Settore Giovanile e Scolastico. Quest’ultimo è il secondo dato più alto negli ultimi vent’anni, a dispetto del problema generale della denatalità e dell’entrata in vigore della riforma dello Sport. In tal senso, proseguiremo in un dialogo serrato con le istituzioni affinché possano essere introdotti ulteriori correttivi a tutela delle società che hanno affrontato un cambiamento epocale con grande senso di responsabilità. Per nostra natura, non possiamo ragionare solo per interessi economici, ma in primis per valori. Dobbiamo fare in modo che le due gambe della Lnd, quella sportiva e quella sociale, possano camminare su un terreno meno accidentato, aiutando i territori ad esprimersi pienamente e a far crescere i nostri giovani in un ambiente sano e formativo». E poi uno sguardo più a lungo termine sulla riforma dei campionati: «Al momento non si è sviluppata, in primo luogo fra le componenti professionistiche, una proposta condivisa. La Lega Dilettanti naturalmente, d’intesa con la Figc, è da sempre disponibile ad approfondire e a trovare le soluzioni per tale problematica, anche per gli effetti che questa riforma potrebbe determinare per la Serie D».

Alchimia tra 'pro' e dilettanti

Nel corso dell’assemblea è intervenuto anche il presidente federale Gabriele Gravina: «La Lega Dilettanti è la spina dorsale di un movimento straordinario che rappresenta una delle realtà più positive del nostro Paese - ha spiegato -. Voi siete l’esempio reale del calcio come passione e servizio, un luogo dove far maturare valori come il dialogo, l’amicizia e il rispetto delle regole, punto cardine del nostro movimento di cui nessuno può insegnarci nulla. La democrazia interna che ci contraddistingue è la forza con cui difenderemo la nostra autonomia dalle ingerenze esterne, senza per questo ignorare le richieste legittime che ci vengono poste. Fondamentale mantenere l’alchimia tra professionisti e dilettanti, qualsiasi espansione di sovranità da una parte e dall’altra creerebbe solo le condizioni per una giungla dei più forti». Oltre al numero uno di Via Allegri, ai lavori assembleari hanno partecipato Antonio Matarrese, membro d’onore della Figc, il presidente della Lega Pro Matteo Marani, il presidente dell'Aic Umberto Calcagno, il Presidente dell'Aia Carlo Pacifici con il vice Alberto Zaroli, il vicepresidente dell'Aiac Pierluigi Vossi, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci e il Presidente del Settore Tecnico federale Demetrio Albertini.