Il Trofeo Maggioni-Righi torna internazionale. Tra le partecipanti anche Wolverhampton e Honka

L’Atalanta campione in carica dovrà fronteggiare gli attacchi di Juve, Torino e Genoa. Fari focalizzati anche sulla giovane Rappresentativa di Lega Pro e ai padroni di casa di Maurizio Tonus, dominanti nel girone provinciale. Oltre alle già citate squadre, quest’anno vi saranno anche due ospiti d’onore: gli inglesi del Wolverhampton e i finlandesi dell’Honka.

La nuova e inedita edizione denominata con l'apellativo di "Coppa dei Campioni" andrà in scena nel periodo primaverile dal 7 al 10 aprile, dopo gli annullamenti causa pandemia del 2020 e del 2021 e il format in versione tricolore nel 2022.

Entusiasta ed emozionato il numero uno del Borgaro Nobis Perona, che ha evidenziato alcuni aspetti dello storico trofeo. “Il Trofeo Maggioni-Righi è una vetrina illustre per la nostra realtà e dopo due anni di pandemia abbiamo riproposto il vincente format, ospitando due squadre internazionali come Wolverhampton e Honka; oltre ai prestigiosi settori giovanili di Atalanta, Torino, Juventus e Genoa. Quest’anno oltre a queste piazze storiche siamo riusciti anche a invitare la Rappresentativa della Lega Pro. Ai ragazzi dii Maurizio Tonus gli dirò solamente di divertirsi e di gustare ogni singolo momento della competizione; essendo una squadra che disputata il campionato

Il precedente torneo, invece, fu vinto dall’Atalanta U17, la quale è riuscita a superare in finale il Genoa, dopo aver superato la Juventus alle final four. Da non sottovalutare la Rappresentativa di Lega Pro, composta da giocatori di grande qualità e con tanta voglia di mettersi in mostra, e del Borgaro Nobis, che sta dominando con classe e prepotenza il girone provinciale.

La formazione biancablù di Maurizio Tonus proverà nell’impresa di superare il primo turno, considerato un tabù per i padroni di casa. Infine, per la seconda volta ci sarà l’edizione rosa del Maggioni-Righi, con quattro big ai nastri di partenza: Juventus, Torino, Inter e Atalanta, per uno spettacolo assolutamente da gustare fino alla fine. La presentazione della 42esima edizione è fissata per lunedì 27 marzo all 20.30, nella suggestiva cornice dell’Hotel Atlantic di Borgaro.