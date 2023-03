Under 17 Regionali: Spazio Talent-Lucento 1-3

Seconda vittoria consecutiva per il Lucento di Pierro che rialza la testa dopo il ko subito due settimane fa in casa contro il Vanchiglia . Un successo utile più per staccare la zona playout, il cui ultimo posto è occupato proprio dallo Spazio Talent ora distante otto lunghezze, piuttosto che per avvicinarsi ai playoff, lontani ormai dodici punti. Situazione diversa per lo Spazio Talent , immischiato in pieno del terzetto di squadre che lottano per evitare l'insidia dei playout: solamente una tra Rivarolese, Charvensod e appunto Spazio Talent, si salveranno direttamente.

Padroni di casa che non vincono sul proprio campo dal dicembre 2022, quando sconfissero il Pont Donnaz 2-1 in rimonta grazie a Monday e Amo. E proprio Amo è andato in gol anche contro il Lucento, segnando la rete che ha riaperto la gara. Ma andiamo con ordine. Il Lucento parte meglio. Al quarto d'ora Gerace mette in mezzo un pallone invitante che Sufaj respinge sui piedi di Pardi: per l'attaccante di Pierro è un gioco da ragazzi ribattere in rete per l'uno a zero. Al 32’ arriva il raddoppio del Lucento con un pallone che dalla destra taglia tutto il campo e trova pronto Novara che anticipa la marcatura di Di Lorenzo e mette in rete.

Nel secondo tempo arriva la reazione dello Spazio Talent con il sopracitato Amo che prima su punizione sfiora la traversa, poi di testa da corner segna il gol dell'uno a due. Poco dopo ancora da corner, arriva un'altra occasione sempre sulla testa di Amo, la cui zuccata sfiora il palo. La più grande chance per pareggiare capita però alla mezzora con un cross di Zaccagnino che pesca la testa di Ojeake completamente da solo in mezzo all’area ma angola troppo e il pallone esce clamorosamente fuori. Il Lucento si difende con ordine, chiudendo bene gli spazi e lasciando allo Spazio Talent solamente i cross. In ripartenza poi, gli ospiti sono pericolosi, come al quarantesimo, quando Almondo orchestra un bellissimo contropiede finalizzato dal piattone di prima di Bertero: è il gol del definitivo 3-1 Lucento.