Totti: "Nedved? Entra ancora come un assassino"

L'ex capitano giallorosso parla in diretta Instagram con il conduttore televisivo Paolo Bonolis e non esclude un ritorno alla Roma senza Pallotta: "Mai dire mai". Poi su Cassano: "Troppo talento sprecato"

ROMA - Francesco Totti, in questa periodo di quarantena, sta diventando una vera e propria presenza fissa su Instagram. L'ex capitano giallorosso, infatti, è spesso in diretta con vecchi compagni o personaggi dello spettacolo. Parlando ai propri follower con il conduttore televisivo Paolo Bonolis, non ha escluso un possibile ritorno alla Roma senza Pallotta: "Mai dire mai".

Totti sul nuovo stadio della Roma Per adesso, però, pensa al suo nuovo lavoro da osservatore. "È bello, perchè mi permette di rimanere nel mondo del calcio", confessa Totti, che rivela di aver cercato di portare Barella alla Roma: "È stato uno dei miei pupilli ma purtroppo non ci sono riuscito". Totti rimane pessimista sul nuovo stadio della Roma: "Sarà molto difficile, ci vuole tempo. Dovrebbero cambiare la zona, perchè a Tor di Valle la vedo molto complicata".

Totti su Cassano L'ex capitano giallorosso, poi, riavvolge il nastro e parla dell'ex compagno Antonio Cassano: "Ha sprecato tanto talento, tecnicamente è il giocatore che mi ha fatto divertire più di tutti". A proposito di Ibrahimovic, invece, commenta: "Mi fa impazzire per come gioca. Può sempre vincere, ha una mentalità diversa dagli altri".

Che bordata a Nedved! Totti lancia poi una bordata anche a Nedved, sottolineando la verve agonistica messa in campo dalla Furia Ceca anche dopo il ritiro dal calcio giocato e mostrata sul rettangolo verde anche per le partite tra amici o di beneficenza: "Entra ancora come un assassino". Poi commenta anche la grande stagione disputata dalla Lazio: "Stanno facendo un campionato che nessuno si sarebbe aspettato. Un applauso va a Inzaghi e alla squadra. Hanno due-tre giocatori che stanno facendo la differenza e Tare è un grande direttore sportivo".

Totti: "Tonali come Gerrard o De Rossi" Tra i migliori prospetti del calcio italiano c'è sicuramente il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, obiettivo di mercato, tra gli altri, di Juve e Inter. Su di lui Totti sembra avere le idee abbastanza chiare, paragonando a grandi calciatori come De Rossi e Gerrard.