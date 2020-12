Inter, Cassano avverte Conte: "Giroud? Viene se gioca"

Il fantasista di Bari Vecchia ha dei dubbi circa la bontà dell'eventuale scelta di Oliver Giroud di trasferirsi in nerazzurro: "Giroud ha fatto una scelta di vita, con la famiglia vuole rimanere a Londra. Cambiare per giocare come al Chelsea non ha senso".

"Consigliai Caicedo a Ferrero"

Cassano in veste da "direttore sportivo" racconta anche di un consiglio di mercato dato anni fa al suo ex Presidente Ferrero: "Mi piace Caicedo della Lazio. Vi racconto questa: due anni fa sento Ferrero che mi dice che aveva bisogno di un attaccante. Gli ho fatto un solo nome, quello di Caicedo. Ha tentato in tutti i modi di prenderlo dalla Lazio, ma non c’è riuscito. Inzaghi, che è un allenatore intelligente, non l’ha lasciato partire. Può giocare da solo, in compagnia, mi piace veramente tantissimo”.