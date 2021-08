Diretta Juve-Atalanta ore 20.30: formazioni ufficiali e come vederla in tv

TORINO - Grande assaggio di Serie A, oltre che della prossima Champions League, all'Allianz Stadium di Torino: alle 20.30, infatti, la Juventus di Max Allegri ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in una super sfida propedeutica all'esordio in campionato alla Dacia Arena con l'Udinese. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: i bianconeri, dopo aver superato Cesena e Monza, sono stati battuti 3-0 dal Barcellona nel Trofeo Gamper, i nerazzurri sono caduti 2-0 con il West Ham (in precedenza avevano passeggiato con l'Albino Gandino, pareggiato col Maccabi Bne Raina e vinto 2-1 con il Pordenone).