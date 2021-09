Ronaldo, la sorella dopo il record: "Potrei dire mille cose..."

Ennesimo record per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, grazie alla doppietta messa a segno contro l'Irlanda del Nord (l'ex Juve aveva anche sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo), stacca Ali Daei nella classifica dei migliori marcatori con la propria nazionale portando a 111 i centri con i lusitani. L'ex Juve, fresco di trasferimento al Manchester United in questa sessione di calciomercato, fa parlare il campo mettendo insieme record come se non ci fosse un domani.