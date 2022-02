Lewandowski sicuro: "Mbappé e Haaland non saranno come Ronaldo e Messi"

PARIGI (FRANCIA) - "Non riesco a immaginare per un momento che Mbappé e Haaland possano dominare il calcio internazionale come lo hanno fatto Messi e Cristiano Ronaldo negli ultimi 12 anni". Così Lewandowski "boccia" la stella del Psg e quella del Borussia Dortmund. L'attaccante del Bayern Monaco, in un'intervista rilasciata alla rivista France Football, ha parlato dei campioni del futuro e pur lodando il francese e il norvegese ritiene affrettato il paragone con quei due "mostri sacri". "Hanno le capacità, questo è certo, ma chissà se nei prossimi due o tre anni altri giovani attaccanti non si sveleranno e non li raggiungeranno. Penso che nei prossimi 10 anni ci saranno più giocatori in competizione per essere i migliori al mondo".