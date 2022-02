Pelé: "Vado di nuovo in ospedale, grazie per l'affetto"

TORINO - Pelé ha annunciato ieri sera sui social network un nuovo ricovero in ospedale a San Paolo: "Amici, come sto facendo ormai mensilmente, vado in ospedale per continuare con le cure, è la routine e spero ci siano i popcorn per assistere al Super Bowl. Guarderò la partita anche se il mio amico Tom Brady non lo giocherà. Grazie per tutti i messaggi amorevoli".