Cristiano Ronaldo allontana il ritiro: "Giocherò ancora 4 o 5 anni"

MANCHESTER (Regno Unito) - "So che non passeranno molti anni prima che smetta di giocare, spero altri quattro o cinque, ma spero anche di continuare a vincere". In un'intervista concessa ai microfoni di Dazn, l'ex fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva di calciomercato, ha parlato con orgoglio di quanto fatto in carriera, auspicando ancora alcune stagioni - quattro o cinque per l'esattezza - da protagonista, al fine di ampliare un palmares già ricchissimo: "La mia vita è stata un viaggio molto bello. Ho lasciato un segno ovunque sono stato. Credo che non ci sia giocatore nella storia che possa raggiungere certi numeri... Beh, i numeri si possono raggiungere, ma non quell'orgoglio di dire 'dove sono stato ho lasciato il segno'. Questo mi rende felice".