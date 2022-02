Superlega, il 'Telegraph': "Juve, Real e Barcellona pronte al rilancio"

TORINO - Una modifica alla formula inizialmente prevista per rilanciare la Superlega. Questo secondo quanto riporta 'The Telegraph' è il piano di Juventus, Real Madrid e Barcellona, che non hanno mai rinunciato al loro progetto ma sono ora pronte ad eliminare l'idea di 'club permanenti'. Non più una competizione a numero chiuso, ma accesso attraverso la tradizionale classificazione nei campionati nazionali. Secondo il quotidiano inglese il presidente juventino Andrea Agnelli interverrà giovedì a un summit dell'industria sportiva, durante il quale dovrebbe presentare le nuove proposte della Superlega. I tre club promotori affermano che incoraggeranno la creazione di club competitivi in città che attualmente non hanno, "ad esempio, Dublino o il Lussemburgo (e i suoi abitanti) avranno finalmente il diritto di accedere al calcio di club di alto livello". Nel mirino dei club promotori, oltre all'Uefa, anche gli ingiusti vantaggi dei club di proprietà statale e in particolare il Paris Saint-Germain di Nasser Al-Khelaifi (presidente di Qatari Sports Investments), che secondo loro è a capo dell'associazione dei club europei "senza alcun processo elettorale trasparente".