Anche l'Inghilterra e la Svizzera non intendono giocare contro la Russia

MILANO - Dopo Svizzera, Repubblica Ceca e Polonia, anche Inghilterra e Svizzera hanno reso nota la decisione di non scendere in campo contro la Russia, in qualsiasi evento. Si allarga, quindi, il fronte delle squadre che non intendono sfidare la selezione russa. Così la FA: "Esprimiamo la nostra solidarietà all'Ucraina e condanna le atrocità commesse dalla leadership russa". La federazione inglese conferma "che non giocherà contro la Russia in nessun evento internazionale, incluso ogni potenziale partita a qualsiasi livello".