Ucraina, anche due calciatori e un ex atleta di biathlon tra le vittime

TORINO - Ci sono anche due giovani calciatori ucraini tra le vittime in battaglia del conflitto in corso tra Ucraina e Russia. Lo riporta il sindacato mondiale dei calciatori FifPro su Twitter. Dmytro Martynenko (25 anni), nella scorsa stagione miglior giocatore della seconda divisione di cui era stato capocannoniere, è stato ucciso da una bomba caduta sulla sua casa mentre Vitalii Sapylo (21 anni), ex difensore del Karpaty, era un comandante di carri armati ed è deceduto in una battaglia nei pressi di Kiev. Tra le vittime, secondo quanto annunciato dalla Federazione, anche un ex componente della nazionale giovanile ucraina di biathlon, Yevhen Malyshev, deceduto in un combattimento ad appena 20 anni.