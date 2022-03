Shevchenko: "Ringrazio l'Italia che è molto vicina all'Ucraina"

ROMA - "Sto male a vedere queste immagini, ma ringrazio l'Italia che è molto vicina all'Ucraina. Sono orgoglioso di come la mia gente stia difendendo la sua libertà e i suoi diritti". Lo ha detto al Tg1 l'ex calciatore ucraino Andriy Shevchenko. "Mia mamma e mia sorella sono in Ucraina. Tutti hanno paura ma la gente si è organizzata, si sta aiutando - ha aggiunto Shevchenko -. Mi auguro che questa guerra finisca il più velocemente possibile, e che tutto il mondo sia unito, il popolo ucraino vuole la pace".