Shevchenko piange in tv: "Ucraina bombardata, i bambini muoiono"

Andriy Shevchenko si commuove in diretta televisiva mentre racconta il dramma della sua patria, l'Ucraina, attaccata e invasa dall'esercito della Russia dal 24 febbraio scorso: "L'Italia mi ha fatto sentire uno di voi, è la mia seconda patria - dice l'allenatore ed ex attaccante a Rai Tre, nella trasmissione 'Che tempo che fa' - aprite il cuore al popolo e alla mia gente ai bambini e agli anziani che hanno tanto bisogno del vostro aiuto. Ce n'è già tanto, lo so, ma ne chiedo ancora. Ho molti parenti ancora lì, li sento tutti i giorni ma sono molto preoccupato per la loro scelta di rimanere; mi raccontano quel che succede, città bombardate, dove muoiono bambini e anziani che non possono andarsene. E' un incubo da cui vorrei potermi svegliare".