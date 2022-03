Il Pallone d'oro cambia volto: le quattro nuove regole del 2022

PARIGI (Francia) - Novità per il Pallone d'oro a partire da quest'anno. France Football, che organizza l'ambito premio dal 1956, e L'Equipe hanno comunicato quattro novità nel regolamento introdotte ufficialmente dal 2022: il premio seguirà la stagione calcistica, alla compilazione della lista dei candidati contribuiranno anche nomi "esterni" a quelli di France Football e L'Equipe, il numero dei membri della giuria sarà ridotto a 100 e, infine, vengono riformati i criteri da considerare per l'elezione del vincitore.

L'Equipe, entrando nel dettaglio delle novità, ha spiegato che il Pallone d'oro non sarà più assegnato alla fine dell'anno solare (tra novembre e dicembre), ma a conclusione della stagione calcistica , già a partire dal 2021-22. La prossima edizione terrà conto dell'intera stagione che si concluderà con gli Europei Femminili (6-31 luglio 2022). La Coppa del Mondo in Qatar (21 novembre-18 dicembre 2022) rientrerà quindi nell'edizione 2023 del Pallone d'oro.

Ecco chi sceglierà i candidati

La compilazione della lista dei candidati (30 per gli uomini, 20 per le donne e 20 per i Trofei Jashin e Kopa) non sarà stilata soltanto dai giornalisti di France Football e L'Equipe, ma a questi si aggiungeranno alcuni nomi eccellenti: per il 2022 saranno Didier Drogba, ambasciatore del Pallone d'oro, il giornalista sportivo vietnamita Truong Anh Ngoc, perché capace di indicare nel 2021 esattamente i primi cinque arrivati del premio, così come il neozelandese Gordon Watson. Tra le donne sarà la giurata ceca Karolina Hlavackova, l'unica ad aver indicato il giusto podio 2021, a consegnare le sue venti candidature.

Ridotti a 100 i membri della giuria

Per evitare voti "pittoreschi" e dare maggiore credibilità al premio, pur volendo mantenere un criterio democratico, France Football ha deciso di ridurre a 100 i giornalisti elettori per la vittoria finale, che rappresenteranno le prime 100 nazioni del ranking Fifa (50 per le donne).

I criteri per l'elezione del vincitore

Infine i nuovi tre criteri da tenere in considerazione per l'elezione del miglior calciatore dell'anno saranno le prestazioni individuali e personalità del candidato, prestazioni collettive e vittorie della sua squadra, classe del giocatore e fair play.