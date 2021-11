Pallone d’Oro, cerimonia in diretta dalle 20.30: come vederla in tv e in streaming

PARIGI (FRANCIA) - Dopo lo stop dello scorso anno dovuto all'emergenza sanitaria, torna l'appuntamento con la consegna del Pallone d'Oro, il premio ideato nel 1956 da France Football giunto alla sua 65ª edizione. Si cerca l'erede di Lionel Messi, vincitore nel 2019. Tra i 30 candidati c'è una nutrita rappresentanza della Serie A e ben cinque italiani laureatisi campioni d'Europa in estate: Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Barella, Jorginho, Kjaer e Lautaro Martinez. Insieme alla consegna del più ambito premio a livello personale, si terrà la cerimonia per il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa e il Trofeo Yashin, rispettivamente riservati alla migliore calciatrice del mondo, al miglior giocatore U21 e al miglior portiere.

Come vedere la cerimonia del Pallone d'Oro 2021 in tv e in streaming

Alle ore 20.30, a Parigi, Francia, si terrà la consegna del Pallone d'Oro 2021. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Sky e su Mediaset Canale 20. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Potrete seguire l'evento anche attraverso la diretta testuale sul nostro sito.

Ecco i 30 candidati per il Pallone d'Oro 2021

Pallone d'Oro 2021, ecco la lista completa dei 30 candidati:

Riyad Mahrez (Algeria-Manchester City)

N'Golo Kanté (Francia-Chelsea)

Erling Haaland (Norvegia-Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Italia-Juventus)

Mason Mount (Inghilterra-Chelsea)

Harry Kane (Inghilterra-Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (Italia-Psg)

Karim Benzema (Francia-Real Madrid)

Raheem Sterling (Inghilterra-Manchester City)

Nicolò Barella (Italia-Inter)

Lionel Messi (Argentina-Psg)

Bruno Fernandes (Portogallo-Manchester United)

Pedri (Spagna-Barcellona)

Luka Modric (Croazia-Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Italia-Juventus)

Kevin De Bruyne (Belgio-Manchester City)

Neymar (Brasile-Psg)

Ruben Dias (Portogallo-Manchester City)

Lautaro Martinez (Argentina-Inter)

Simon Kjaer (Danimarca-Milan)

Robert Lewandowski (Polonia-Bayern Monaco)

Jorginho (Italia-Chelsea)

Mohamed Salah (Egitto-Liverpool)

Cesar Azpilicueta (Spagna-Chelsea)

Romelu Lukaku (Belgio-Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Portogallo-Manchester United)

Gerard Moreno (Spagna-Villarreal)

Phil Foden (Inghilterra-Manchester City)

Kylian Mbappé (Francia-Psg)

Luis Suarez (Uruguay-Atletico Madrid)