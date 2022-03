Dzyuba, niente Russia: l'attaccante non si presenterà al raduno

SAN PIETROBURGO (Russia) - La Russia dovrà fare a meno nei prossimi impegni del suo giocatore simbolo, l'attaccante Artem Dzyuba. Il giocatore dello Zenit San Pietroburgo ha avvisato il Ct e i tifosi (con un post social) che non ha intenzione di presentarsi al raduno (dal 21 al 27 marzo) in segno di protesta contro il conflitto tra il suo paese e l'Ucraina. Il Ct Karpin, sul sito ufficiale della federazione calcistica russa, ha spiegato: "Domenica abbiamo parlato al telefono con Artem ci ha assicurato che vuole davvero giocare in nazionale, ma ora, a causa della difficile situazione in Ucraina, dove ha molti parenti, si è scusato e ha chiesto per motivi familiari di non essere convocato in questo giro. Abbiamo concordato che rimarremo in contatto con lui e seguiremo le sue prestazioni con lo Zenit".