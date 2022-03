Ucraina: Tas respinge ricorso Russia, confermata sospensione Uefa

LOSANNA - In attesa di sapere se c'è uno spiraglio per prendere parte agli spareggi per i Mondiali del Qatar, è certo che non ci saranno club russi nelle competizioni europee in corso. Questa la decisione del Tribunale dello Sport di Losanna che ha respinto il ricorso della Federcalcio della Russia contro la sospensione decisa dalla Uefa, in seguito alla guerra in Ucraina. Per quel che riguarda la stessa misura stabilita dalla Fifa per le squadre nazionali, compresi dunque i playoff Mondiali, il verdetto del Tas dovrebbe arrivare entro la fine sella settimana, secondo quanto reso noto dallo stesso Tribunale sportivo.