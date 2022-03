Paura per Onana: incidente in auto, lui è illeso

Non è un periodo semplice per Andre Onana . Il portiere dell'Ajax, promesso sposo dell' Inter in vista della prossima stagione, dopo le critiche ricevute in patria per gli errori in Coppa d'Africa e l'uscita a vuoto contro il Benfica che è costata l'eliminazione dalla Champions League ai Lancieri, è stato protagonista di un brutto incidente in Camerun mentre percorreva la strada che da Yaoundé porta a Douala per raggiungere i compagni in ritiro.

Onana coinvolto in un incidente in Camerun

L'estremo difensore classe '96 si è scontrato contro un Suv, una Toyota Pajero, e nell'impatto ha completamente distrutto la sua Range Rover mandando anche fuori strada un pickup. Per fortuna, però, è rimasto illeso. Onana si trova in patria per preparare la doppia sfida contro l'Algeria valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. I Leoni Indomabili scenderanno in campo venerdì alle 18 per il primo round in casa, mentre il ritorno in Algeria è in programma martedì 29 marzo alle 21.30. Un doppio confronto che sarà importantissimo per la partecipazione del Camerun alla manifestazione iridata e per il futuro di Andre Onana, chiamato a lasciarsi alle spalle il complicato ultimo periodo. L'Inter lo aspetta.