Balotelli, la Nazionale e il nuovo tatuaggio: di cosa si tratta?

ADANA (Turchia) - Non è stato convocato per la sfida fatale con la Macedonia, il suo nome ha diviso i tifosi azzurri: ora Mario Balotelli ha trovato un altro motivo per far parlare di se presentando il suo nuovo look. L'attaccante italiano ha mostrato in una storia Instagram il suo nuovo tatuaggio sul viso, appena sotto l'occhio sinistro: una scritta con le sue iniziali accompagnate da un numero: MB 459. La cifra non è casuale per molti motivi: la sigla intera è infatti il suo nome sui suoi social, il numero 45 è quello che indossava all'esordio all'Inter e quello che ha tenuto per tutta la carriera nella maggior parte dei club che indossava ogni volta che quel numero era disponibile, mentre il 9 rappresenta la posizione in campo che occupa, ma anche il numero usato quando veniva convocato con l'Italia.