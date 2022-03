Maguire fischiato da Wembley: Kane e Southgate lo difendono

Maguire, dal messaggio di Kane a Southgate: l'Inghilterra è con lui

In sua difesa sono intervenuti alcuni compagni e lo stesso Ct Southgate. Il bomber del Tottenham, attraverso due tweet ha condannato quando accaduto a Wembley: "Abbiamo impiegato diverso tempo per riportare un legame importante tra la Nazionale inglese e i suoi tifosi. Per questa ragione trovo totalmente non corretti i fischi a Maguire. Il fatto che abbia giocato in modo brillante ultimamente con noi e che sia stato parte importante degli ultimi percorsi di crescita fatti dall'Inghilterra rende tutto ancora più assurdo. Non merita tutto questo. Maguire ha il sostegno di tutta la squadra e dovrebbe avere anche quello dei tifosi". Parole che fanno eco ha quanto dichiarato dal Ct Southgate a fine partita: "Pensavo fosse uno scherzo, è assurdo. Non lo capisco. Quello che ha fatto per noi è fantastico, è stato fenomenale. Non so come potrebbe aiutarlo tutto ciò". Anche altri compagni hanno voluto sostenete Maguire, da Jordan Henderson ("Quello che è successo stasera è sbagliato su tutti i livelli") a Declan Rice, con il centrocampista del West Ham che ha ripreso i tifosi a brutto muso: "Imbarazzante. I calciatori della nazionale vanno tifati, soprattutto ora che c'è in vista un grande torneo".