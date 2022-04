Fifa, Platini denuncia Infantino per traffico di influenze illecite

L'ex presidente della Uefa ed ex fuoriclasse della Juventus Michel Platini ha presentato una denuncia penale contro il presidente della Fifa Gianni Infantino. Gli avvocati di Platini affermano di aver presentato una denuncia in Francia per traffico di influenze illecite e sostenendo che l'ex direttore legale della Fifa Marco Villiger era suo complice. Platini ha chiesto ai pubblici ministeri francesi di cercare una cooperazione internazionale per interrogare Infantino, Villiger, l'ex procuratore generale Michael Lauber e altri tre uomini in Svizzera. La denuncia penale sarebbe stata presentata il 17 novembre. Cioè due settimane dopo che Platini era stato incriminato in Svizzera insieme all'ex presidente della FIFA Sepp Blatter con l'accusa di frode.