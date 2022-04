Infantino scherza sulla Juve, i tifosi non ridono

TORINO - Per i tifosi juventini perdere con l’Inter è sempre un giramento di scatole. Dopo una partita come quella di domenica poi, brucia ancora di più. Anche perché si sa, il giorno dopo è fatto di colleghi, amici e conoscenti di social che sfottono: è la dura legge del tifo. Tutto previsto, insomma. Forse però ha colto di sorpresa il popolo bianconero il fatto che si sia unito al coro irridente anche Gianni Infantino. Sì, è un simpatizzante dell’Inter, ma sarebbe anche il presidente della Fifa, l’istituzione massima del calcio mondiale, quindi l’ultima persona da cui ti aspetti un sorriso beffardo pronunciando la frase "La Fiorentina ha vinto e ha perso la Juventus, quindi va tutto bene. È la giornata ideale per essere a Firenze. Ha vinto anche l’Inter e sono contento pure io". È vero: stava scherzando, è vero era a Firenze e si è giocato l’uscita piaciona, l’accondiscendente strizzata d’occhio al pubblico locale, mossa ninja di ogni buon politico, ma Infantino resta sempre un uomo delle istituzioni e quindi la frase è parsa un po’ stonata ai tifosi della Juventus, che già erano un po’ in paranoia per certe discutibili decisioni del signor Irrati di Firenze, e poi si sono beccati lo sfottò del presidente della Fifa in persona.

La reazione sui social è stata veemente La reazione è stata socialmente veemente e ieri Infantino non ha guadagnato nuovi follower tra il popolo bianconero. Al solito non bisogna esagerare, perché se al calcio togli lo sfottò è come se alla carbonara togli, minimo, il pecorino, quindi ben venga un presidente della Fifa che per venti secondi sa anche fare il tifoso e punzecchiare l’avversario. C’è solo un problema: Infantino, che ha un cuore italiano, sa bene come dalle nostre parti vadano sempre forti le teorie del complotto e di come una certa narrativa calcistica ne faccia l’ingrediente più saporito della propria ricetta. Forse sarebbe meglio non consegnarle l’immagine di un presidente della Fifa filointerista che esulta dopo una sconfitta della Juventus, contro l’Inter, con decisioni arbitrali controverse.