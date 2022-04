Rincon in prognosi riservata dopo l'incidente: "Condizioni critiche"

BOGOTA (COLOMBIA) - Freddy Rincon "è in prognosi riservata" dopo essere stato "operato per 2 ore e 45 minuti". A comunicarlo è un medico della clinica Imbanaco Grupo Quironsalud (citato dai media locali) in cui l'ex centrocampista di Napoli e Real Madrid (ed ex capitano della Colombia) è stato ricoverato a seguito di un incidente stradale avvenuto a Cali (sud-ovest del Paese).