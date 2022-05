Pogba, il messaggio in ricordo di Raiola: "Per sempre nel mio cuore"

L'improvvisa scomparsa di Mino Raiola ha sconvolto il mondo del calcio: il re dei procuratori si è spento prematuramente a soli 54 anni. In tanti hanno voluto ricordare Raiola, dal presidente della Juve Andrea Agnelli a De Ligt. Proprio il difensore bianconero ha affidato i suoi pensieri a una lunga lettera scritta sul profilo Instagram: "Caro Mino, sinceramente non sono pronto a scrivere questo messaggio e penso che non lo sarò mai..."