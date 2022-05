Il figlio di Tacconi sui social: dedica commovente per il papà

Migliorano le condizioni di Stefano Tacconi, ricoverato dal 23 aprile (oggi è un mese) per una emorragia cerebrale all'ospedale di Alessandria. Sabato (21 maggio) ha lasciato la Terapia Intensiva e ha acquisito autonomia respiratoria e un buono stato di vigilanza. Il sostegno per l'ex portiere della Juventus non si è mai fermato, sui social in tanti hanno supportato lui e la sua famiglia. L'ultimo pensiero per Tacconi però arriva da suo figlio, Andrea, che su Instagram ha scritto: "È passato esattamente un mese da quel terribile giorno, un mese fatto di terrore, paura, fiducia e speranza… e tu continui a lottare come un leone. ORGOGLIOSO DI TE. Avanti così!".