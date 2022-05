Ceferin-Superlega, nuovo attacco: "Progetto finito, argomento chiuso"

ROMA - "Quel progetto è stato tutto tranne che 'super' ed è finito. Loro possono fare tutto quello che vogliono. Adesso è un affare loro. Sono sicuro che sia sotto l'aspetto legale sia sotto quello morale, abbiamo ragione noi. Sono sicuro che vinceremo alla Corte di Giustizia". E' un Aleksander Ceferin molto diretto quello intervistato a Sky Sport con l'argomento Superlega ancora a tenere banco. Il numero 1 dell'Uefa ha aggiunto: "Loro utilizzano come tema chiave il fatto che l'Uefa ha il monopolio. E noi abbiamo risposto loro che la Uefa il monopolio non lo ha. Se vogliono, possono giocare in una loro competizione. E' strano però che vogliano un loro torneo ma contemporaneamente vogliano giocare nel nostro, di torneo. Ad ogni modo, per me questo è un argomento chiuso. Magari qualcuno vuole insistere, ma c'è anche qualcuno che continua a insistere sul fatto che la terra sia piatta. Quindi...". Ma non solo di Superlega ha parlato Ceferin, anche di calcio italiano , nuova Champions League ed Europeo femminile .

Ceferin: "Euro 2032 in Italia? Le infrastrutture sono terribili"

Molto diretto Ceferin che si sposta poi all'Italia e alla candidatura per ospitare Euro 2032: "Ho parlato molto con Gravina riguardo a questo tema. Penso che l'Italia sia una nazione che vive di calcio e respira calcio. E questa non è una dichiarazione diplomatica, ma lo dico perché lo vedo ogni giorno. Il problema per l'Italia è che la situazione a livello di infrastrutture è, come posso dire, abbastanza terribile per un paese di calcio di questo livello. Sarebbe importante garantire un implemento delle risorse per permettere all'Italia di migliorare. Se non arriverà un aiuto dal governo italiano, garantendo che nuove infrastrutture vangano costruite, potrebbe essere un problema". Il numero 1 della Uefa commenta anche la stagione conclusa da poco: "Sono sicuro che le squadre italiane abbiano tutto per arrivare a giocarsi una finale di Champions League, forse quest'anno sono state un po' sfortunate, specialmente l'Inter che ha una squadra davvero buona. Anche il Milan è una squadra forte. Abbiamo visto la Roma che adesso è concentrata sulla finale di Conference League. Quindi si, è assolutamente possibile che una squadra italiana possa essere protagonista anche in Champions League".

Ceferin: "La nuova Champions è una grande formula"

"Sicuramente è una grande formula. Non sappiamo però adesso se sarà la migliore di sempre, ma ritengo che sia un buon compromesso tra le parti. Sarà una Champions League più interessante, e contemporaneamente non andiamo a cannibalizzare i vari campionati nazionali", ha proseguito Ceferin in merito alla nuova formula della Champions League dopo il 2024: "Non so se in passato sia già successo che tutti i stakeholder interessati alla fine di un processo decisionale, fossero felici della soluzione trovata. Non è stato facile, ci sono state tante tante riflessioni. Ciascuno ha fatto un passo indietro, o mezzo passo, per cercare tutti insieme una soluzione finale che accontentasse tutti. Penso che sia un'ottima soluzione per il futuro del calcio europeo. Adesso ci sono 32 squadre che giocano la Champions League. Nel nuovo formato ci saranno 36 squadre coinvolte. Non ci saranno coefficienti, questo è chiaro. Non credo che le squadre inglesi saranno più rappresentate di quanto lo sono ora, ne sono certo. Avremo più squadre, ma non necessariamente più squadre inglesi".