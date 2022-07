Di Maria: "Le vacanze sono finite". E ora c'è solo la Juve

TORINO - Vacanze finite, ora è tempo di tornare a pensare al calcio e alla prossima stagione. Di Maria dice stop al relax con amici e famiglia, sin qui vissuto tra mare e sole in barca da dove ha mandato anche messaggi d'amore alla Juve. "Una bella vacanza con famiglia e amici è finita. Ci mancherete amici", ha scritto il Fideo su Instagram in un post. Ora è pronto per abbracciare la Juventus, si attende solo l'ufficialità per poi vederlo all'opera dal 10 luglio, quando i bianconeri cominceranno il ritiro estivo. L'ex Psg e la Vecchia Signora si sono scelti tempo fa ormai e ora che le vacanze sono finite Di Maria può ufficialmente diventare un nuovo calciatore di Allegri.