City, subito decisivo Haaland. Arsenal a valanga sul Chelsea di Koulibaly

Esordio da sogno per Erling Haaland con la maglia del Manchester City: il gigante norvegese ex Borussia Dortmund ha impiegato appena 12 minuti per festeggiare con un gol il suo debutto. Una rete decisiva che fissa sul punteggio finale di 1-0 il match del Lambeau Field a Green Bay contro il Bayern Monaco. Ottimi segnali per Pep Guardiola anche da parte dell'altra new entry, l'ex River Plate Julian Alvarez, che ha fatto il suo ingresso in campo a inizio ripresa proprio al posto dell'autore del gol partita. I Citizens hanno mostrato di essere avanti di condizione rispetto agli avversari. Dopo l'infortunio rimediato contro il Dc United, dove ha esordito andando anche in gol nel 6-2 finale, l'ex Juve De Ligt è partito dalla panchina, entrando poi al 58' al posto di Upamecano.