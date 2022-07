Passarella, la famiglia nega malattie gravi: "Notizie false"

BUENOS AIRES (Argentina) - Le notizie sulle condizione di Daniel Passarella, diffuse in Argentina da "Olè", la famiglia del 'Caudillo' ha pubblicato un comunicato in cui smentisce categoricamente l'ipotesi che soffra di Parkinson, Alzheimer o Sla. Attraverso l'avvocato Marcelo Vazquez Aguiar, la moglie ed il figlio dell'ex calciatore di Fiorentina e Inter hanno precisato che: "Daniel soffre effettivamente di uno stato di tristezza con segni di depressione a causa della pandemia di Covid-19". "Le circostanze di essere stato lontano dai suoi amici e la sua solita attività - prosegue la nota - insieme a un problema di sordità che ha contribuito a isolarlo molto di più, hanno danneggiato di tanto in tanto il suo umore". Passarella, conclude la lettera: "Ha il sostegno incondizionato della sua famiglia nella prospettiva di una sua pronta guarigione. Per questo chiediamo ai media di non danneggiare ulteriormente Daniel e la nostra famiglia con notizie non verificate".