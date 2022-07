Bernardeschi: "Juve, nessun rimpianto. Scudetto? Allegri favorito"

"Non mi aspettavo questo tipo di intensità. Questo è un calcio diverso, che deve ancora crescere, ma sono stati fatti dei passi da gigante. Manca ancora un po' di malizia, ma, come atleti molto avanti fisici. Io penso che tatticamente non sono ancora ai livelli italiani, ma credo che, atleticamente, guardando le partite di Premier e giocando contro squadre di Premier, questo calcio somiglia a quello inglese. Qui si sta andando verso questa direzione. Io sono arrivato a stagione in corso. Loro hanno i loro programmi e io sono arrivati ??poco mentre si gioca ogni tre giorni. Facendo dei paragoni con l'Italia, il tutto basa sulla tattica della partita. C'è tempo per allenarsi". Lo ha dichiarato a Sky Sport Federico Bernardeschi, appena approdato al Toronto dopo la militanza nella Juventus.

Bernardeschi, debutto show con il Toronto Bernardeschi e la Juventus Sulla Juve: "Sono uno che ha sempre dato disponibilità a cambiare molte volte ruolo e questo mi ha un po' penalizzato. Tuttavia con Pirlo ho un bel rapporto e di rimpianti non ne ho. In 5 anni di Juventus, ho fatto 30-35 presenze di media all'anno. I miei meriti me li sono sempre guadagnati". Su Dybala e Ronaldo: "Non ho sentito Dybala, ma la presentazione che gli hanno riservato a Roma se la merita tutta. L'immagine di lui seduto è stata molto bella. Cristiano Ronaldo? Parliamo di un amico".