Dazn, Sky, Amazon, Rai, Mediaset: ecco come e dove vedere in diretta ogni competizione

Adesso il risiko tv della prossima stagione calcistica è stato definito nei suoi confini principali. Tutto era legato alla fumata bianca dell’accordo tra Tim e Dazn sulla fine dell’esclusiva dell’app dell’azienda britannica su Timvision. L’intesa ha sbloccato la situazione consentendo a Dazn di accordarsi con Sky. Ora sono sul tavolo tutte le novità principali dell’annata 2022-23. Da lunedì i contenuti di Dazn saranno visibili anche sul menù di Sky Q e sul canale satellitare al 214 del telecomando di Sky. Servirà, però, l’abbonamento sia a Sky sia a Dazn. E, nel secondo caso, per beneficiare della visione sul satellite, sarà necessario pagare cinque euro in più a Dazn. L’altro grande cambiamento era già stato annunciato da alcune settimane: la fine della doppia utenza per gli abbonati di Dazn. Per consentire la visione a due tifosi in abitazioni diverse ora è necessario pagare la tariffa Plus a 39.99 euro al mese. I contenuti restano gli stessi della passata stagione. Dazn offre tutte le partite di Serie A: sette ogni giornata in esclusiva e tre in condivisione con Sky. Poi Europa e Conference League oltre alla Liga. Sky replica con tutta la Champions League (tranne una partita il mercoledì sera), oltre a Europa e Conference come il concorrente. E offre gli altri tre campionati stranieri principali d’Europa: Premier League, Bundesliga e Ligue 1.