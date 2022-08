Benzema, Courtois e De Bruyne in lizza per il premio Uefa 'Calciatore dell'Anno'

I tre finalisti del premio Uefa 'Calciatore dell'Anno', relativo alla stagione 2021-2022, sono Karim Benzema e Thibaut Courtois del Real Madrid e Kevin De Bruyne del Manchester City. Il nome del vincitore, così come per l'Allenatore dell'Anno e gli analoghi riconoscimenti del calcio femminile, sarà reso noto in occasione della cerimonia del sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League, in programma ad Istanbul giovedì 25 agosto. Nella classifica stilata dal massimo organo calcistico europeo c'è anche il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, unico italiano presente, 13° subito dietro il neo-juventino Kostic.