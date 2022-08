Pallone d'Oro, in lizza Vlahovic, Maignan, Leao e Cristiano Ronaldo. Out Messi

C'è anche Dusan Vlahovic tra i calciatori in lizza per il Pallone d'Oro 2022. Con lui, presenti anche gli ex bianconeri Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, oltre al portiere del Milan Mike Maignan e al compagno di squadra Rafael Leao. Stupisce l'assenza di Lionel Messi, sei volte vincitore e fuori dai candidati per la prima volta dal 2005. Nella lista stilata da France Football compaiono anche Salah, ammirato in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma, Mbappé, Haaland, Van Dijk, Lewandowski, Modric, De Bruyne, Rudiger ed Alisson (anche loro con un passato in giallorosso).